Der Umzug durch Ranzenburg begeistert Groß und Klein

Erst feiern die Narren einen großen Gottesdienst, dann ziehen sie durch die Straßen von Dietenheim alias Ranzenburg. Dieses Jahr fällt der Umzug besonders groß aus.

So voll hatte Dietenheims neuer Stadtpfarrer Markus Schönfeld seine Kirche noch nie gesehen. Und so war die Begeisterung bei allen Beteiligten gleich groß, als am Sonntagvormittag der „Ranzenburger Narrenmarsch“ mit Orgel- und Trommelklang den Fasnetsgottesdienst eröffnete. Mit seinen evangelischen Amtsbrüdern Pfarrer Thomas Breitkreuz und Vikar Patrick Bauer war allen drei Geistlichen die Freude darüber anzusehen, dass nach zweijähriger Zwangspause wieder gemeinsam das Gotteslob an den Beginn des „höchsten Feiertages in Ranzenburg“ gestellt wurde.

Die Narrenschar mit allen karnevalistischen Würdenträgern von Hofstaat und Elferrat, aber auch die Hästräger aller Zünfte und ein breites Publikum ließen sich unter dem Motto „Ich hab die Maske abgelegt und bring zu Gott, was mich bewegt“ zum Singen und Beten bewegen.

Etwa 2100 Aktive beim Faschingsumzug durch Dietenheim

Nachmittags wälzte sich dann ein Umzug durch die Straßen Ranzenburgs, wie man ihn wohl noch kaum einmal erlebt hatte. Gut 2100 Aktive ließen sich in 76 Gruppen vor einem Publikum sehen, das auch so zahlreich wie schon lange nicht mehr war.

Allein zehn Musikkapellen, Fanfarenzüge und Guggenmusiken sorgten dafür, dass kein Abschnitt des Zugs „sang- und klanglos“ marschieren musste. Immer wieder zauberten Hexen ihre kunstvollen Pyramiden und Tanzfiguren auf die Straße. Sowohl die gar schaurigen schwäbisch-alemannischen Traditionsfiguren in ihrem bunten oder nachtfarbenen Häs als auch die rheinisch-karnevalistischen Garden und Hofnarren als Begleiter ihrer heimischen und auswärtigen Prinzenpaare ließen immer wieder ihre Narrenrufe erschallen. Natürlich fielen auch eine Menge „Gutsle“ für die Kinder am Straßenrand ab.

Die Griasmolle waren beim Umzug durch Ranzenburg mit von der Partie. Foto: Wilhelm Schmid

Der unbestrittene Höhepunkt des Zugs kam gleich zu dessen Beginn: Nach dem „Büttel“ mit seinem „Narro-Ahoi“ und den Ranzenburger Hexen folgte der Prunkwagen des Gemeinderats. Das Meisterwerk des städtischen Bauhofs stellte zum Stadtjubiläum eine prachtvolle „Ranzenburg“ dar, von deren obersten Zinnen „König“ Christopher und seine „Queen Consort“ Birgit grüßten. „Pompöös-Glamourös – 1050 Jahre Ranzenburg und 750 Jahre Ranzenweiler“ war das Motto des Wagens zum Jubiläumsjahr.

Lesen Sie dazu auch

Natürlich hatten auch Prinzessin Alicia und Prinz Conne ihren Festwagen, auf dem daneben das Kinderprinzenpaar Frida und Jonas sowie der dazugehörige Hofstaat grüßten. So konnte Zugmarschall Thomas Hornauer, der dem ganzen Spektakel zu Fuß vorausging, gegen Ende des Zugs vor der Ehrentribüne am Kirchplatz berichten, dass der gesamte Weg von begeistertem Publikum gesäumt war.