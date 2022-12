Dietenheim investiert viel Geld in Glasfaser und Feuerwehr

Bei der Ausschreibung für den Internet-Ausbau in Dietenheim gibt es gute Nachrichten. Auf das neue Feuerwehrfahrzeug muss die Stadt aber länger warten.

Rund drei Millionen Euro investiert die Stadt Dietenheim in den Internetausbau in sogenannten „Weißer Flecken“, also bisher nur ungenügend versorgter Gebiete in Dietenheim und Regglisweiler. Für die hierzu laut einem früheren Gemeinderatsbeschluss erforderlichen Glasfaser-Ausbaumaßnahmen wurden nun die Arbeiten vergeben. Die öffentliche Ausschreibung hatte ein erfreuliches Ergebnis erbracht, da das günstigste Angebot eine halbe Million Euro unter der ursprünglich veranschlagten Summe lag. Damit bekam die Firma Max Wild, Berkheim, den Zuschlag für die Tiefbauarbeiten und die Technische Ausrüstung zum Angebotspreis von 3,04 Millionen Euro.

Die Feuerwehr Dietenheim bekommt ein neues Fahrzeug

Die Freiwillige Feuerwehr Dietenheim wird ihren Fahrzeugpark gemäß dem Feuerwehrbedarfsplan um einen "Gerätewagen-Transport" erweitern und damit ihre Einsatzfähigkeiten den aktuellen Erfordernissen anpassen. Aufgrund der erfolgten Ausschreibung ging der Zuschlag sowohl für das Fahrgestell als auch den Auf- und Ausbau an die Firma Metallbau Schneider in Herbstein (Hessen). Die feuerwehrtechnische Beladung wird zur Kosteneinsparung von einem vorhandenen Fahrzeug übernommen. Dieses, ein Löschfahrzeug LF8, kommt außer Dienst und wird durch den GW-T ersetzt.

Abzüglich eines Landeszuschusses in Höhe von 25.500 Euro verbleiben der Stadt Dietenheim für das neue Fahrzeug Kosten in Höhe von 120.312,32 Euro. Das auch „KEF – Kleineinsatzfahrzeug“ genannte Auto der Marke Iveco-Daily wird voraussichtlich in Anbetracht der allgemeinen Liefersituation im Jahre 2024 in Dienst gestellt werden können. (wis)