Drei Autos werden bei Auffahrunfall in Dietenheim beschädigt

Ein Autofahrer und eine Autofahrerin haben am Donnerstag in Dietenheim offenbar nicht richtig aufgepasst. Die Folge waren zwei Zusammenstöße an einem Ort.

Hoher Sachschaden ist am Donnerstagvormittag bei einem Auffahrunfall in Dietenheim entstanden. Kurz nach 10 Uhr fuhr ein 46 Jahre alter Mann dem Polizeibericht zufolge in der Königstraße in Richtung Süden. Im Bereich der Christian-Müller-Straße wollte eine 29-Jährige mit ihrem Auto nach links abbiegen. Wegen des Verkehrs musste sie auf der Straße halten. Diese Situation erkannte der 46-Jährige anscheinend zu spät, er fuhr mit seinem Geländewagen gegen das Heck des Autos der Frau. Anschließend erkannte eine 28-jährige Autofahrerin das Unfallgeschehen nicht rechtzeitig. Sie stieß mit ihrem Wagen wiederum gegen das Heck des Geländewagens.

Eine Frau klagt nach dem Unfall in Dietenheim über Schmerzen

An den drei Autos entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Das vorderste Auto musste abgeschleppt werden. Die 29-jährige Fahrerin klagte bei der Unfallaufnahme über leichte Schmerzen. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Polizei ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. (AZ)