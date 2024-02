Fasnets-Umleitung zu schmal: Lastwagen bleibt in Wiese stecken

Für gewöhnliche Autos war die Umfahrung für den Ranzenburger Fasnetumzug durch Dietenheim ausgelegt, ein gewissenhafter Lastwagenfahrer musste kapitulieren.

Es war alles hervorragend organisiert, aber wer denkt schon beim Einrichten der Umleitung für den Ranzenburger Fasnetumzug daran, dass ortsansässige Supermärkte und Discounter auch am hellen Sonntagnachmittag mit frischer oder leicht verderblicher Ware beliefert werden sollten?

In Dietenheim war die Innenstadt wie jedes Jahr für den Durchgangsverkehr gesperrt, weil die Fasnet schließlich Vorfahrt hat. Von Regglisweiler kommend, führte die Strecke auch heuer über die Fesenmaierstraße hinaus ins Untere Ried und von dort nach links am Riedgraben entlang hinauf zur Wainer Straße. Alles war vorschriftsgemäß ausgeschildert und die Strecke war für gewöhnliche Autos auch einwandfrei befahrbar, aber mit einem Vierzig-Tonner-Sattelzug rechnete niemand.

Umzug durch Dietenheim: Umfahrung zu schmal für Lastwagen

Doch der gewissenhafte Trucker folgte der Strecke wie markiert. Nur an der Abzweigung vom Unteren Ried in den Riedgrabenweg musste er kapitulieren, denn die Ecke ist auf der linken Innenseite mit einem Brückengeländer bewehrt, damit auch niemand in den Riedgraben plumpst. So zog der Fahrer seinen 40-Tonner schräg nach links vorn in die angrenzende Wiese. Diese war für die Belastung nicht ausgelegt und so versank die Vorderachse im Gelände.

Die vom Fahrer zu Hilfe gerufene Polizei bat die ohnehin am Rande des Fasnetsumzuges zur Absicherung bereit stehende Feuerwehr um Amtshilfe, und schließlich konnte der Sattelzug mithilfe der leistungsfähigen Seilwinde des Rüstwagens wieder befreit werden. Für die Fasnet im nächsten Jahr darf erwartet werden, dass bereits jetzt schon Stoff für diverse Büttenreden geboten ist, und in der Stadtverwaltung wird man sich Gedanken machen, wie weiträumig der unerwartete Lkw-Verkehr dann umgeleitet werden soll. Von Regglisweiler über Weihungszell und Hörenhausen hinauf zum Autobahnzubringer L1268 wäre vielleicht eine Alternative.