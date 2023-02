In Ranzenburg gehen Närrinnen und Narren wieder auf die Straße

Der Fasnetumzug steht im Zeichen des Stadtjubiläums von Dietenheim. Tausende Besucher werden zum Höhepunkt der Fasnet erwartet.

Wenn am kommenden Sonntag mehr als zweitausend aktive Teilnehmer beim „Ranzenburger Fasnetsumzug“ durch die Straßen Dietenheims defilieren, dann bewahrheitet sich in besonderer Weise der Schlusssatz des „Ranzenburger Narrenmarsches“: „Solang die alte Iller durchs schöne Tal noch braust, stirbt auch in Ranzenburgen die Fasenacht nicht aus!“

Die Freude ist groß, dass im Stadtjubiläumsjahr 2023 wieder alles stattfinden kann, was bei der Ranzenburger Fasnet dazu gehört. Nun steht der Höhepunkt bevor: Eröffnet wird die Hochsaison mit dem Fasnet-Ausgraben und dem Rathaussturm am „Gompigen“, und am Sonntag, 19. Februar, versammelt sich die närrische Gemeinde im Häs oder im Garde-Prunkgewand zum ökumenischen Fasnets-Gottesdienst um 9.31 Uhr in der St.-Martinuskirche, ehe um 14.01 Uhr der große Umzug startet. Von der nördlichen Königstraße geht es in die Illertisser Straße hinaus, und weiter über die Gießenstraße zurück auf die südliche Königstraße, ehe es über die Kirchstraße zur Narrhalla geht, wo dann gehörig gefeiert wird.

Zum Stadtjubiläum gibt es heuer einen neuen Prunkwagen

Besonderen Grund dazu gibt heuer das Jubiläum „1050 Jahre Ranzenburg und 750 Jahre Ranzenweiler“, was der Gemeinderat zum Anlass nimmt, in einem nagelneuen Prunkwagen den Zug zu eröffnen. Dann folgen nicht weniger als zehn Musikkapellen, Guggenmusiken und Fanfarenzüge, acht Fahrzeuge und 74 Gruppen. Mit dabei sind Narrenzünften mit Maske und Häs, aber auch vier Prinzenpaare, zwei Kinderprinzenpaare und die dazugehörigen Garden.

An vier Sprecherstationen, beim katholischen Pfarramt, bei Getränke-Röcker, an der Ecke Garten-Gießenstraße und bei der Ehrentribüne am Kirchplatz werden die Zuggruppen vorgestellt, und an sechs Verpflegungspunkten können sich die Zuschauer stärken. So werden am Sonntagmittag die Parkplätze rund um Ranzenburg gut gefüllt sein, und traditionsgemäß wird sich eine „Völkerwanderung“ von der bayerischen Seite der Iller nach Ranzenburg hinüberbewegen, wenn es heißt: „Solang nach alten Maßen wir Fasnet feiern keck, freut uns auf unsern Straßen der wunderschöne Dreck – Narro-Ahoi!“