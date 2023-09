Dietenheim

Nicht nur bei der Solarenergie hat Dietenheim gute Aussichten

Die Stadt Dietenheim will künftig noch mehr Gebäude mit Strom aus Solarenergie versorgen

Plus In Dietenheim soll bald mit der Sonne Wärme erzeugt werden. Aber auch bei der Stromgewinnung plant die Stadt mit der Kraft der Sonne.

Von Wilhelm Schmid

Eine Woche, nachdem sich Bürgerinnen und Bürger in Dietenheim über die geplante Solarthermie-Anlage informiert haben, ging es im Gemeinderat wieder um die Sonnenenergie. Denn die Anlage, die Wärme für private und öffentliche Gebäude in der Stadt erzeugen soll, ist längst nicht das einzige Solarprojekt.

In der Oktobersitzung des Gemeinderats soll auf Grundlage der aktuell laufenden Bürgerbefragung beraten werden, wie es mit der Solarthermie weitergeht. Bereits in der jetzigen Septembersitzung fasste der Gemeinderat unabhängig davon mehrere in die gleiche Richtung zielende Beschlüsse, die sich mit dem Ausbau der städtischen Fotovoltaikanlagen und der Verwendung der daraus gewonnenen Energie befassten.

