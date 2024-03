Dietenheim

vor 18 Min.

Seine Sprache sind die Bilder: Gehörloser Maler Daniel Graf stellt in Dietenheim aus

Daniel Graf ist von Geburt an gehörlos, doch seine Sprache ist die der Bilder, welche er in akademischer Präzision beherrscht.

Plus Die erste Ausstellung des Vereins "Kultur in Dietenheim" zeigt Bilder, die bis ins Feinste ausformuliert sind. Der Künstler hat eine außergewöhnliche Biografie.

Von Regina Langhans

Der Dietenheimer Künstler Daniel Graf hat die Flure des Rathauses der Stadt mit 90 Bildern in eine farbige Galerie verwandelt. Es ist die erste Kunstveranstaltung des bislang meist der klassischen Musik verschriebenen Vereins "Kultur in Dietenheim". Und zugleich eine bemerkenswerte: Der Künstler ist von Geburt an gehörlos und seine Sprache ist die der Bilder. In seiner Laudatio bei der Vernissage ließ sich Reiner Schlecker von ihnen zu einem virtuellen Rundgang inspirieren, den gut 100 Kunstinteressierte und Ehrengäste im Anschluss zur Vernissage ablaufen wollten. Die Feier umrahmten Stephanie Kögel und Miriam Stoerk klangvoll auf ihren Violinen.

Daniel Graf wurde 1975 geboren und ist in der Region wegen seines Könnens geschätzt und bekannt. Unterstützt von Schwester Susanne Graf-Hartmann, aber vor allem durch seine eigene kommunikative Art war der Abend in verschiedener Hinsicht überaus gelungen. Der Künstler begab sich auch selbst auf die Bühne, um Bürgermeister Christopher Eh als Gastgeber und Max Semler in Vertretung des Ersten Vorsitzenden, Countertenor Professor Benno Schachtner, für die einführenden Worte zu danken.

