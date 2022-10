Tauschen statt wegwerfen: Klamottentauschparty in Dietenheim

Im Dietenheimer Rathaus können die Besucherinnen und Besucher im Rahmen von "Dietenheim leuchtet" sehr gut erhaltene Kleidung tauschen. So funktioniert das.

Eine Alternative zu neu produzierter Kleidung lautet „Tauschen statt Wegwerfen“. Diese Möglichkeit schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Möglich machen dies die Volkshochschule Dietenheim zusammen mit dem Dietenheimer Nähcafé und den Jugendsozialarbeiterinnen am Freitag, 28. Oktober: Dann findet eine Klamottentauschparty im Foyer des Rathauses statt.

Während der Aktion "Dietenheim leuchtet" wird von 18 bis 21 Uhr getauscht. Zum Tausch können maximal fünf trendige, sehr gut erhaltene und gewaschene Kleidungsstücke (keine Unterwäsche) mitgebracht werden. Am Eingang werden die Klamotten auf „Tauschtauglichkeit“ geprüft und Exemplare mit Flecken und Löchern aussortiert und zurückgegeben. Dann kann das Tauschen beginnen. Die Besucherinnen und Besucher hängen ihre Kleidungsstücke auf und wählen sich Klamotten anderer Gäste aus. Diese können kostenlos mitgenommen werden.

Klamottentauschparty in Dietenheim bei freiem Eintritt

In der Klamottenauswahl anderer Teilnehmerinnen und Teilnehmer „neue“ Kleidung zu entdecken, macht dabei genau so viel Spaß, wie mit den eigenen aussortierten Klamotten neuen Besitzerinnen und Besitzern Freude zu bereiten. Da während der Veranstaltung immer wieder Kleidungsstücke in den Raum hereinkommen, empfiehlt es sich, zwischendurch eine Pause einzulegen, um dann weiter zu tauschen, raten die Veranstalterinnen. Der Eintritt zur Klamottentauschparty ist frei. (AZ)