Dietenheim

Zehn neue Wohnungen: Geplantes Mehrfamilienhaus kommt voran

Ein Bauprojekt in der Dietenheimer Königstraße beschäftigte bereits mehrfach den Gemeinderat.

Lokal Der Bauherr möchte nun in Dietenheim weniger Wohnungen bauen und verändert auch die Parkplätze. Trotzdem sind einige Ratsmitglieder noch skeptisch.

Von Wilhelm Schmid

In seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause hatte der Gemeinderat der Stadt Dietenheim "ein ganzes Päckle zu erledigen", wie es Bürgermeister Christopher Eh in seiner Begrüßung ausdrückte. Sechs Baugesuche erhielten jeweils das gemeindliche Einvernehmen erteilt oder wurden zur Kenntnis genommen. Und ein bereits wiederholt besprochenes Vorhaben kam nach einigen vom Bauherrn vorgelegten Änderungen ebenfalls zu einem positiven Abschluss. Allerdings mit drei Gegenstimmen und einer Enthaltung, was für den Dietenheimer Gemeinderat durchaus selten ist.

