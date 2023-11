Erste Bio-Brotbox-Aktion in der Ökomodellregion Günztal

Nach der erfolgreichen Premiere in Egg an der Günz soll die Initiative im kommenden Jahr auch in anderen Schulen in der Region stattfinden.

Gut gefrühstückt ist gut gelernt: So lautet das Motto der bundesweiten Bio-Brotbox-Initiative. Die Öko-Modellregion Günztal hat sich erstmals daran beteiligt. Der Bürgermeister der Gemeinde Egg an der Günz, Wolfgang Walter, und die Managerinnen der Modellregion, Rebecca Petschke und Miriam Marihart, verteilten kürzlich an die 29 Erstklässlerinnen und Erstklässler der Grundschule Egg Brotboxen in Verbindung mit einem gemeinsamen regionalen Bio-Frühstück.

Ein vollwertiges Frühstück füllt die Energiereserven auf und hilft, konzentriert in der Schule zu lernen. Bei der Auswahl der Lebensmittel steht Nachhaltigkeit im Vordergrund: Was wir essen hat nicht nur Auswirkungen auf die Gesundheit, sondern kann auch einen Beitrag zum Klima- und Artenschutz leisten.

Lebensmittel aus dem Günztal kommen in die Box und auf den Tisch

Bei einem Frühstücksbuffet konnten die Egger Erstklässler aus saisonalen Bio-Lebensmitteln aus der Region auswählen: Vollkornsemmel, Brot und Müsli von Rapunzel in Legau, Karotten, Kohlrabi, Tomaten und Äpfel vom Biohof Knaus in Markt Rettenbach, Butter, Frischkäse und Käse von der Sellthürner Käskuche in Günzach und Joghurt vom Biohof Böglins in Ottobeuren. Dazu gab es Wasser.

Vertreterinnen der Öko-Modellregion Günztal verteilten Bio-Brotboxen mit regionalem Frühstück an die Erstklässler der Grundschule Egg an der Günz. Foto: Öko-Modellregion Günztal

Vor dem Frühstück wurde im Frage-Antwort-Spiel besprochen, was zu einem vollwertigen Frühstück gehört und warum. "Milchprodukte wie Joghurt und Käse machen eure Knochen stark", erklärte Miriam Marihart den Kindern. "Das Schönste und die beste Bestätigung an der Aktion war, dass es den Kindern so gut geschmeckt hat", sagt ihre Mitstreiterin Rebecca Petschke.

Die knallgelben, wiederverwendbaren Brotboxen bestehen zu mindestens 75 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen und werden in Deutschland hergestellt. Sie sollen Eltern und Kinder daran erinnern, täglich ein vollwertiges Pausenfrühstück einzupacken und helfen, Verpackungsmüll zu vermeiden. Darüber hinaus soll die Aktion das Bewusstsein für eine gesundheitsförderliche und nachhaltige Ernährung sowie für die regionale Bio-Lebensmittelproduktion schärfen.

Die erste Bio-Brotbox-Aktion in der Öko-Modellregion war aus Sicht der Veranstalter ein Erfolg und soll im nächsten Jahr auf weitere Schulen in den 15 Günztalgemeinden ausgeweitet werden. Wer Interesse daran hat, dass die Aktion an der eigenen Schule stattfindet, kann sich unter www.oekomodellregion-guenztal.de melden. (AZ)