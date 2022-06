Elchingen/Ulm

18:30 Uhr

Rexroth in Elchingen kennt derzeit nur eine Richtung: steil aufwärts

Rexroth in Elchingen investiert in großem Stil. Die erste von 100 Maschinen, die ersetzt werden, läuft: 900.000 Euro kostet die Zerspanungsmaschine an der Kai Sielka hier steht.

Lokal Trotz allerlei Krisen in der Welt sind die Auftragsbücher im Elchinger Rexroth-Werk voll. Die erste Maschine einer 80-Millionen-Euro-Investition läuft.

Von Oliver Helmstädter

Die Strategie von Rexroth in Elchingen ist voll aufgegangen, sagt Claus Schmid, Technischer Werkleiter am Standort Elchingen. Was er meint, ist unter anderem die Verlagerung der Herstellung von speziellen Pumpen in die Türkei. Was vor Jahren unter anderem von Gewerkschaften heftig kritisiert wurde, habe letztlich Platz für Innovationen in Elchingen geschaffen. Hier sei jetzt die "High End"-Produktion zu Hause, wie er anlässlich des Strategietags am Standort zusammen mit Nicolet Eglseder, der kaufmännischen Werkleiterin, eindrücklich erläuterte. Und die soll weiter wachsen.

