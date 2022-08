Emershofen/Kaufering

17:37 Uhr

Zwei Emershofer zeigen beim Bundesentscheid, wie gut sie pflügen können

Beim Leistungspflügen sind Präzision und Schnelligkeit gefragt. In Kaufering messen sich am Sonntag Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Republik.

Lokal Johannes Ritter und Georg Ritter treten beim Bundesentscheid im Leistungspflügen an. Es war für sie nicht einfach, sich auf den Wettbewerb vorzubereiten.

Von Jens Noll

Um die 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Deutschland werden am Sonntag, 28. August, beim Bundesentscheid im Leistungspflügen beweisen, wie gut sie mit dem landwirtschaftlichen Gerät umgehen können. Bei dem Wettbewerb in Kaufering im Kreis Landsberg sind auch zwei junge Männer aus dem Landkreis Neu-Ulm dabei: Johannes Ritter und Georg Ritter aus Emershofen. Neben ihnen treten noch zwei weitere Personen aus Bayern an, allerdings in einer anderen Kategorie. Ihr Spezialgebiet ist die Kategorie Drehpflügen, die im Vergleich zum Beetpflügen noch eine zusätzliche Herausforderung bereithält.

