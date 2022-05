Fellheim

Unbekannte brechen Opferstock in Fellheimer Kirche auf

Wieder hat sich ein Diebstahl in einer Kirche ereignet. In Fellheim hat sich jemand am Opferstock zu schaffen gemacht.

Es sind offenbar wieder Opferstock-Knacker in der Region am Werk: Jemand hat in den vergangenen Tagen den Opferstock in der Herz-Jesu-Kirche in Fellheim aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld mitgenommen. Laut Polizeibericht ereignete sich die Tat zwischen Samstag, 0 Uhr, und Sonntag, 17.10 Uhr. Derzeit wird von einem Beuteschaden von etwa 150 Euro ausgegangen. Da die Täter noch einige Münzen im Opferstock zurückließen, könnten sie bei ihrer Tat gestört worden sein. Die Polizeiinspektion Memmingen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 08331/100-0. (AZ) Lesen Sie dazu auch Unterallgäu Mehr als 60 Opferstöcke aufgebrochen: Verdächtige gefasst

Unterallgäu Plus Pfarrer nach Opferstock-Aufbruch: "Situation wurde schamlos ausgenutzt"

