Pumpversuch am neuen Brunnenstandort soll noch dieses Jahr starten

Plus Ein Planer gibt einen Überblick über den Stand der Vorarbeiten für den Bau eines neuen Brunnens bei Filzingen. Beim Material gibt es Lieferschwierigkeiten.

Mit den Vorarbeiten und Untersuchungen hinsichtlich einer neuen Wasserversorgung für die Marktgemeinde Altenstadt geht es voran. Der Planer Ulrich Kwasnitschka vom Büro Ingeo hat dem Marktgemeinderat in der jüngsten Sitzung einen Gesamtüberblick zu den Fortschritten am neuen Brunnenstandort gegeben. Die Bohrpunkte wurden mittlerweile festgelegt. Der entsprechende Vertrag mit den Bayerischen Staatsforsten hierzu liegt zur Unterschrift vor. Die Probebohrungen finden auf staatlichem Grundbesitz statt.

Beim benötigten Material gebe es noch Lieferschwierigkeiten, sagte Kwasnitschka. Trotzdem soll zeitnah mit der Brunnenbohrung begonnen werden. Parallel müssen dann auch noch die erforderlichen Pegel- und Messstellen ausgeschrieben und eingerichtet werden. Der Hauptpumpversuch soll dann noch vor Ende des Jahres in Angriff genommen werden. Dann wird laut Bürgermeister Wolfgang Höß auch klar sein, welche Wassermenge aus dem neuen Brunnen gefördert werden kann. Hiervon hängt dann wiederum die weitere Vorgehensweise ab.