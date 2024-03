Fußball

FV Illertissen gegen FC Memmingen: Warum es dieses Derby in sich hat

Plus Am Samstag empfängt der FV Illertissen den FC Memmingen zum Regionalliga-Derby. Die Trainer haben schon miteinander gearbeitet, jetzt sind sie Rivalen.

Von Stephan Schöttl

Am Samstag (14 Uhr) steht in der Regionalliga Bayern das prestigeträchtige Derby zwischen dem FV Illertissen und dem FC Memmingen auf dem Programm. Der FCM hat vergangenes Wochenende daheim deutlich gegen die kleinen Bayern verloren, der FVI beim Tabellenzweiten in Vilzing gewonnen. Mit welchem Gefühl gehen Sie in dieses Duell?



Holger Bachthaler: Nach zuletzt drei Pflichtspielsiegen in Folge ist uns der Auftakt in die zweite Saisonhälfte sehr gut gelungen, entsprechend positiv ist unsere Gefühlslage. Es ist immer schön, wenn sich die harte Arbeit und der Aufwand in positiven Ergebnissen widerspiegeln.

Und bei Ihnen in Memmingen?



Matthias Günes: Auch bei uns ist es große Vorfreude. Wir wollen uns in Illertissen einen positiven Schub für die kommenden Wochen erarbeiten und hoffen auf zahlreiche Unterstützung von unseren Fans und Mitgliedern.

