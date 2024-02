E-Scooter wird in Grafertshofen gestohlen

Die Polizei nimmt nach einem Diebstahl in Grafertshofen Hinweise entgegen. Ein E-Scooter ist dort verschwunden.

Jemand hat in der Hakengasse in Grafertshofen einen E-Scooter gestohlen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Diebstahl im Zeitraum vom 25. Februar bis 27. Februar. Der weiße E-Scooter ist von der Marke Segway, Typ G30D Max, und war vor der Garage eines Wohnanwesens abgestellt. Wer Hinweise zur Tat geben kann, soll sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn, Telefon 07309/9655-0, in Verbindung setzen. (AZ)