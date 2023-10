Senden

Grillfürst verdreifacht in Senden seine Fläche

Das Geschäft mit allerlei Grills und Zubehör läuft offensichtlich in der Stadt an der Iller. Nun steht ein Umzug an.

Die angeblich größte Außenküchen-Ausstellung Deutschlands soll in Senden entstehen. Möglich wird das nach Angaben der Firma Grillfürst durch einen Umzug. Grillfürst jetzt im Iller-Center in Senden Die neue Filiale in Senden bei Jysk im Iller-Center Ausstellungsfläche von 1.200 Quadratmetern bieten, die fast dreimal so groß ist wie die bisherige Verkaufsfläche in der Berliner Straße. Eröffnung ist am Donnerstag, 5. Oktober. Stefan Lehmann, Niederlassungsleiter bei Grillfürst in Senden, macht für die Expansion den Erfolg des Standorts die ideale Lage verantwortlich. Die Anbindung an die Autobahn 7 bringe Kundschaft aus einem weiten Umkreis. (AZ)

Neu-Ulm/Ulm Plus Deutschlands beste Einkaufscenter: Das Blautalcenter Ulm ist Vorletzter

