Auto landet bei Halbertshof im Getreidefeld – Fahrerin verletzt

Eine Frau kam zwischen Dietenheim und Unterbalzheim von der Straße ab und blieb mit ihrem Auto in einem Getreidefeld stecken. Rettungskräfte mussten den Wagen bergen.

Eine Autofahrerin ist am frühen Dienstagabend um kurz vor 18 Uhr zwischen Dietenheim und Unterbalzheim (Alb-Donau-Kreis) auf Höhe von Halbertshof in einem Getreidefeld gelandet. Sie war zuvor, von Balzheim kommend, aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Landesstraße 260 abgekommen und war dann nach etwa hundert Metern Schleuderfahrt durch das Getreidefeld dort steckengeblieben. Sie konnte mit leichten bis mittelschweren Verletzungen vom Rettungsdienst erstversorgt und in eine Klinik eingeliefert werden.

Die Feuerwehren Dietenheim und Balzheim sicherten die Unfallstelle ab, leiteten den Verkehr zwischen dem Ortsende von Unterbalzheim und dem Kreisverkehr bei Dietenheim um und prüften das Unfallauto mit der Wärmebildkamera. Glücklicherweise hatte es in der Nacht zuvor geregnet; bei der Trockenheit am Tag zuvor hätte sonst die Gefahr bestanden, dass heiße Teile am Auto, wie etwa der Katalysator, das Feld in Brand setzen. Doch dieser war noch relativ kalt, weil die Frau ihre Fahrt erst kurz davor in Balzheim gestartet hatte.

Die umfangreiche Bergungsaktion zog sich bis in die Abendstunden hin. Über die Höhe des Sachschadens war an der Unfallstelle noch keine Auskunft zu erhalten. (wis)