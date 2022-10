Heimat-Check

vor 2 Min.

Wo Bellenberg sich mit Neu-Ulm messen kann

Plus Bellenberg schafft es beim Heimat-Check in die oberen Ränge. In vielen Belangen schneidet die Gemeinde dabei besser als die Kreisstadt ab.

Von Rebekka Jakob

Es geht eng zu auf den vorderen Rängen im Heimat-Check. Bei unserer Leser-Umfrage teilen sich im Landkreis Neu-Ulm je zwei Kommunen den ersten und zweiten Platz. Auf dem dritten Podestplatz findet sich die Gemeinde Bellenberg wieder – zusammen mit Holzheim und Neu-Ulm. In einigen Kategorien kann die Gemeinde die Kreisstadt hinter sich lassen – teilweise sogar sehr deutlich.

