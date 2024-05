Heimertingen

13:47 Uhr

Schleierfahnder stoppen mit Haftbefehl gesuchte Frau auf A7

Eine gesuchte Frau geriet an der A7 auf Höhe Heimertingen in eine Polizeikontrolle. Was ihr vorgeworfen wird.

Schleierfahnder der Verkehrspolizei Günzburg haben am Dienstagabend an der A7-Anschlussstelle Berkheim bei Heimertingen eine per Haftbefehl gesuchte Frau kontrolliert. Bei der Überprüfung der Autofahrerin stellte sich heraus, dass die 31-Jährige von der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls zur Festnahme ausgeschrieben war. Den Haftbefehl konnte die Gesuchte laut Polizeibericht abwenden, indem sie einen vierstelligen Betrag bezahlte. Danach durfte die Frau ihre Fahrt fortsetzen. (AZ)

