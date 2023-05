Illerberg

12:00 Uhr

Die Dorfschule Illerberg verfolgt weltweite Ziele

Plus Die Illerberger Grundschule hat sich zusammen mit der Lindenschule Bellenberg für die Region einzigartige Projekte ausgesucht. Das steckt hinter den "Frei Days".

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Die 79 Kinder der Grundschule Illerberg wollen hoch hinaus, oder genauer: Sie haben sich weltweite Ziele gesetzt, indem sie die 2015 von den Vereinten Nationen ausgerufenen 17 "Global Goals" für eine nachhaltige Entwicklung in ein Schulprojekt mit Außenwirkung umsetzen. So sollte sich jetzt in Illerberg niemand mehr wundern, wenn Schülerinnen oder Schüler Umweltverschmutzer zur Rede stellen. Oder wenn sie ihren Bürgermeister Michael Neher fragen, ob er Frauen und Männern im Rathaus für gleiche Arbeit gleiches Gehalt bezahlt. Bei einer Auftaktveranstaltung in der Mehrzweckhalle Illerberg haben die Kinder hoch begeistert ihr Projekt "Frei Day" mit den 17 Zielen vorgestellt.

Die Kinder hatten die globalen Probleme benannt und die in ihrer Reichweite liegenden Lösungsvorschläge formuliert: Etwa weniger Papier zu verbrauchen, oder grundsätzlich mehr Recyclingprodukte zu verwenden und zu reparieren, bevor neu gekauft wird. Im sozialen Bereich würden sie etwa gegen Kinderarbeit und für gleiche Bildungschancen demonstrieren. Schmutzige Kohlekraftwerke und Autoabgase sollten durch den Einsatz moderner Technologien vermieden werden können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen