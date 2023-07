Illerberg/Thal

vor 31 Min.

Große Party am Wochenende: SSV Illerberg/Thal feiert 75-jähriges Bestehen

Das Gelände des SSV Illerberg/Thal mit Vereinsheim und Sportanlagen liegt in idyllischer, waldreicher Umgebung. Gefeiert wird am Wochenende allerdings in einem Festzelt.

Plus Der SSV Illerberg/Thal besteht seit 75 Jahren. Das feiert der Verein drei Tage lang im Festzelt, los geht es am Freitag, 14. Juli, mit Ballermann-Hits.

Von Ursula Katharina Balken Artikel anhören Shape

Der Spiel- und Sportclub Illerberg/Thal lässt es zum 75. Geburtstag ordentlich krachen. Das Jubiläum soll das Jahresereignis schlechthin werden. Und um gegen witterungsbedingtem Ungemacht gefeit zu sein, wird auf der Festwiese in Thal ein großes Zelt aufgebaut.

Eigentlich ist der Verein wesentlich älter. Ehrenvorsitzender Hubert Günther hat in den Annalen geblättert und eine interessante Entdeckung gemacht. Die erste Gründung erfolgte bereits 1928. Bis 1935 wurde erfolgreich Fußball gespielt. Doch der Zweite Weltkrieg brachte alle Aktivitäten zum Erliegen. Erst wurde der Spielbetrieb still gelegt und dann folgte die Auflösung. Dann gab es einen Neubeginn. Am 22. Juli 1948 setzten sich ehemalige Spieler und Menschen, die Freude am Sport hatten, zusammen und gründeten den Spiel- und Sportverein. "Es gab damals erst eine Abteilung", weiß Günther, "und das war Fußball."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen