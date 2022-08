Illertissen

06:31 Uhr

Bei der Schwabenbühne sitzt der Tod auf dem längeren Ast

Lokal Die Schwabenbühne legt mit Manfred Eichhorns Komödie “Der Tod im Birnbaum“ eine vergnüglich-schrille Premiere hin. Der Autor ist zugegen und applaudiert begeistert mit.

Von Regina Langhans

Schwäbischer, romantischer und tagesaktueller hätte die Komödie "Der Tod im Birnbaum" in der Inszenierung mit Markus Bartl und Philipp Kiefer kaum ausfallen können. Bei der ausverkauften Premiere im Freilichttheater am Illertisser Schloss erhielt das Erwachsenenensemble der Schwabenbühne reichlich Szenen- und Schlussapplaus. Das Stück setzt sich in amüsanter Weise mit dem Tod auseinander: Für die einen ist er zu früh und für andere eine Erlösung. „Mit dem Tod ist nicht zu spaßen“, warnt der schwarz gekleidete Sensenmann mit Zylinder (Eva Schneider, geschmeidiges Spiel) seinen Gegenspieler Gottlieb Scheiffele (Ralf Ziesche, starker Charakter) im Stück. Doch taugt eine todernste Angelegenheit überhaupt zur Komödie?

