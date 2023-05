Der Radweg zur Jungviehweide kommt in zwei Etappen

Plus Weil Grundstückseigentümer blockieren, wird es vorerst nichts mit einem kompletten Lückenschluss.

Auf diesen Radweg warten alle, die das Gartengelände auf der Jungviehweide oder den Flugplatz umweltfreundlich mit dem Zweirad ansteuern. Also ziemlich viele. Der Tiefenbacher Weg ist relativ schmal, aber gleichzeitig als Abkürzung zur Autobahn bei Autofahrern beliebt. Für Radler kann es eng und brenzlig werden. Der Planentwurf für den zwei Kilometer langen und auf eine Million Euro veranschlagten Weg, der auch einen Lückenschluss im örtlichen Radnetz darstellen würde, ist bereits erstellt. Doch bei der Umsetzung gibt es Schwierigkeiten.

Wie Werner Neudecker vom Tiefbauamt vor dem Stadtrat berichtete, ist es der Stadt noch nicht gelungen, alle dafür benötigten Grundstücke zu erwerben. Man befände sich noch in Verhandlungen mit einigen Eigentümern, sei sich aber noch nicht einig geworden. Der Stadt gehen damit wohl Zuschüsse durch die Lappen.