Der Saatgutmarkt will den Frühling nach Illertissen bringen

Er geht ins zehnte Jahr und am Samstag, 9. März, ist es wieder soweit: Von 10 bis 17 Uhr wird im Museum der Gartenkultur gehandelt und getauscht.

Mit den Saatgutmärkten im Frühjahr beginnt für alle Gartenbegeisterte die Saison. Der Illertisser Markt „Vielfalt sehen und säen“ findet am Samstag, 9. März, von 10 bis 17 Uhr auf der Jungviehweide statt. Bürgermeister Jürgen Eisen wird ihn eröffnen. Es gebe die Märkte inzwischen häufiger, weiß Rita Joos-Ulrich, stellvertretende Vorsitzende der Förderer der Gartenkultur. Umso mehr freut sie sich, dass ihr Verein im Museum der Gartenkultur diese symbolische Auftaktveranstaltung heuer zum zehnten Mal ausrichtet.

Die ersten Illlertisser Saatgutmärkte fanden in Kooperation mit der Stadt in der Historischen Schranne statt. Bald habe sich der Standort als unpraktisch erwiesen, weiß Rita Joos-Ulrich: „Im Museum stand ja alles bereit, also zog der Markt auf die Jungviehweide um.“ Rückblickend eine gute Entscheidung, denn die Veranstaltung konnte sich etablieren. Inzwischen ist auch das Umfeld des Museums als Kulisse eingebunden, je nach Wetterlage. Teils gab es um die Zeit noch Frost und Schnee, sodass sich Händler und Publikum im Museum mitunter drängten. Heuer stehen als Marktfläche Foyer, Bibliothek und zusätzlich der Ausstellungsraum zur Verfügung. Die Vorträge finden im Glasgewächshaus statt. Letztes Jahr waren geschätzt 1000 Garten-Fans anzutreffen.

Das Motto lautet heuer "Alles Bohne" beim Illertisser Saatgutmarkt

Heuer stehe der Markt unter einem besonderen Motto, das da lautet „Alles Bohne“, erzählt Joos-Ulrich. Aber nicht im Sinne von „bleibt sich gleich“, sondern ins Positive gewendet: dass eben zur Vielfalt des gebotenen Sortiments auch zahlreiche Bohnensorten beitrügen, in dem Segment also „alles Bohne“ sei. So spielt die Vize-Vorsitzende auf die vielen Raritäten an, wodurch sich Saatgutmärkte auszeichnen. Des Weiteren spreche für sie, dass kein Hybridsaatgut angeboten wird. Im Gegenteil, das Ziel sei, alte Sorten und ihre Besonderheiten weiterhin zu vermehren, um die Vielfalt zu erhalten. Zugleich dienten Saatgutmärkte zum Austausch und zur Weitergabe von altem Wissen.

10 Bilder Illertissen blüht auf beim Saatgutmarkt 2023 Foto: Regina Langhans

Auf dem Illertisser Saatgutmarkt hat sich mit den Jahren die Angebotspalette erweitert. So bieten die Händler heuer neben Saatgut für Tomaten, Paprika, Chili und Kürbis auch Samen für essbare Pflanzen an. Eher unbekannte Namen lauten etwa „Guter Heinrich“, welcher dem Spinat ähnelt, oder Hirschhorn-Wegerich, eine Salat- und Gemüsepflanze. Als nahrhaft und dekorativ zugleich nennt Joos-Ulrich noch Gewürztagetes und Kapuzinerkresse, womit sich bunte Salate zubereiten lassen. Sie stellten eine „tolle Erweiterung“ des eigenen Gemüsebeetes dar, findet die Gartenexpertin.

Saatgutmarkt in Illertissen: Ein Blick ins Programm

Auf eine weitere Besonderheit dürfen sich Besuchende freuen, indem gegen eine Spende auch Saatgut aus den Museumsgärten zu erwerben ist. Joos-Ulrich informiert zum Hergang: Die Samen werden im Laufe des Jahres vom Verein geerntet und im Winter von Hand gereinigt und verpackt. Ein weiteres Merkmal der Saatgutmärkte sei, dass Experten und Laien ins Gespräch kämen und ihre Erfahrungen austauschen könnten. An den Ausstellungsständen werde die Kundschaft beraten und in Vorträgen gebe es Wissenswertes zu erfahren. Auch die Staudengärtnerei hat geöffnet. Ein Blick ins Programm:

Markt im Museum: Genbänkle ( Patrick Kaiser ), Südtiroler Sortengarten ( Elisabeth Kössler ), Raritätenhof Müller (Saatkartoffeln), Naturerlebnis Michi Schick (Tomaten), Die Vielfaltsgärtner ( Ingo Hubel ), Bio-Saatgut ( Andrea Fischer ), Alles Bohne (Nachlass Eckehard Schauz), Gerhard Wildner (Honig), Lavendelhaus (Saatgut, Öl), Nachhaltiges Wachstum ( Herbert Schmied ), Garten-Raritäten ( Sandra Erlacher ), Lucia Hiemer (Saatgut), Saatgut Dillmann (für Selbstversorger), Illertisser Gartenbauverein (Tauschtisch), Schleifservice: Messer/Scheren, Kinderaktion: Pflanze dir dein Glück.

Genbänkle ( ), Südtiroler Sortengarten ( ), Raritätenhof Müller (Saatkartoffeln), Naturerlebnis Michi Schick (Tomaten), Die Vielfaltsgärtner ( ), Bio-Saatgut ( ), Alles Bohne (Nachlass Eckehard Schauz), (Honig), Lavendelhaus (Saatgut, Öl), Nachhaltiges Wachstum ( ), Garten-Raritäten ( ), (Saatgut), Saatgut Dillmann (für Selbstversorger), Gartenbauverein (Tauschtisch), Schleifservice: Messer/Scheren, Kinderaktion: Pflanze dir dein Glück. Vorträge im Glasgewächshaus: Let It Bean – Hülsenfruchtvielfalt (11 Uhr), Tomatenvielfalt und mehr (12 Uhr), Die tolle Knolle (13 Uhr).

Über den Verein Förderer der Gartenkultur: Die Förderer der Gartenkultur als Verein gibt es seit 2002. Es sind etwa 165 Mitglieder, wovon rund 20 Ehrenamtliche als Stütze des Vereins fungieren, darunter die Gruppe der Dienstagsgärtner. Erste Vorsitzende ist Ursula Glöckler, vertreten durch Rita Joos-Ulrich. Siegfried Joos führt die Kasse und Marco Difonzo das Protokoll.