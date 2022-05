Die Feuerwehr Illertissen fängt eine Kuh auf den Bahnschienen ein

Plus Es ist schon der zweite tierische Einsatz für die Feuerwehr in dieser Woche. Und dann war da auch noch ein Stromausfall, der die Einsatzkräfte auf Trab hielt.

Leicht hat es das Tier seinen Häschern nicht gemacht: Mehrere Stunden hat ein junges Rind seine Besitzer, die Polizei und die Feuerwehr in Atem gehalten. Und das buchstäblich, denn die insgesamt 40 Menschen bemühten sich, das Tier einzufangen, das zwischen Illertissen und Jedesheim hin- und herrannte - und dabei auch die Bahngleise als Fluchtweg benutzte. Erik Riedel, Kommandant der Feuerwehr Illertissen, schildert den kuriosen Einsatz, der nicht der einzige in dieser Woche war.