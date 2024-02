Ein Quadratmeter Kunst: Kunstzirkel ist im Vöhlinschloss zu Gast

Der Kunstzirkel Illertissen zeigt im Sonderausstellungsraum des Vöhlinschlosses Kreativität auf begrenztem Raum. Die Ausstellung "1 m² Kunst" ist auch ein Experiment.

Die Stadt Illertissen und der Kunstzirkel haben sich erneut für eine spannende Idee zusammengetan: Ein Quadratmeter Kunst sollte es sein, den Kunstschaffende des Zirkels ganz nach eigener Vorstellung dafür beisteuern konnten. Die Resultate der Mitwirkenden sind ab dem Wochenende im Raum für Sonderausstellungen im Erdgeschoss des Vöhlinschlosses zu sehen. Am Freitag, 16. Februar, wird um 19 Uhr die Schau mit einer Vernissage eröffnet. Dann ist sie bis einschließlich Ostermontag, 1. April, zu den Öffnungszeiten von Heimat- und Bienenmuseum zu besichtigen.

Schau als Querverbindung zwischen Stadt und Schloss

Weil die Krippenschau ausgefallen war, war Susanne Schewetzky vom Kulturamt Illertissen auf der Suche nach einer geeigneten Sonderausstellung. Nach der guten Zusammenarbeit mit dem Kunstzirkel im Sommer, als – wie berichtet – Laternenpfähle mit kuriosen Masken aus Recycling-Material behängt wurden, sei das Konzept für diese Sonderausstellung entstanden, so Schewetzky. Es sollte der begrenzten Fläche im Schloss Rechnung tragen, der Platz sollte gerecht aufgeteilt werden. Damit war die Idee geboren, allen Beteiligten genau einen Quadratmeter einzuräumen. Ein weiteres Ziel der Schau sei "eine Querverbindung zwischen Stadt und Schloss" herzustellen.

Theresia Richter-Numberger, Vorsitzende des Kunstzirkels, spricht von Konformität, der sich die ansonsten frei und individuell gestalteten Exponate unterordneten. Auf 100 mal 100 Zentimeter Leinwand zeige sich Kunst in ihrer Vielfalt, in den verschiedenen Dimensionen, Formen, Stilrichtungen, sogar dreidimensional. Der Ausstellungsraum wurde aufgeteilt in eine Ecke "der Wilden", einen ruhigeren Bereich sowie mit einem dreidimensionalen Objekt in der Mitte. "1 m² Kunst" sei ein Experiment, das die Grenzen und Möglichkeiten von Raum in der Kunst erforscht, heißt es im Ausstellungskatalog, der quadratischen Formats ist. Es gehe aber auch darum, wie Raum die Wahrnehmung und Interpretation von Kunst beeinflussen könne. Die Kunstschaffenden über ihre Objekte:

Das sagen die Künstlerinnen und Künstler über ihre Werke

Vera Heinzelman : "Die Stadt der Träume". In ihr ist die Nacht dunkel und klar. Lichter erstrahlen am Firmament. Man spürt die Magie und den Zauber der alten und neuen Zeit.

"Wer braucht schon Marienkäfer, sagte die Blattlaus." Das ist das Motto von Marie-Luise Schürer Werk. Foto: Regina Langhans (Repro)