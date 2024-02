Illertissen/Eldoret

vor 43 Min.

Spenden aus Vöhringen und Illertissen: Schule in Kenia ist energetisch autark

Plus Eine Solaranlage versorgt jetzt Felison's School in Eldoret. Nicht nur das ist neu in der Schule, die von Sylvia Rohrhirsch aus Bellernberg gegründet wurde.

Von Sebastian Mayr

287 Schülerinnen und Schüler besuchen nun die Felison's School im kenianischen Eldoret, für eine zusätzliche Klasse war sogar ein Gebäudeanbau nötig. Es ist nicht die einzige Neuerung im afrikanischen Schulprojekt, das von der Bellenbergerin Sylvia Rohrhirsch und dem ehemaligen Profi-Läufer Felix Limo gegründet wurde.

Dank eines Tiefbrunnens samt Pumpe wird die Schule schon länger mit frischem Grundwasser versorgt, der Strom für die Anlage kommt von Solarpaneelen. Sonnenstrom versorgt auch die Übernachtungshäuser des Internats, das an die Schule angeschlossen ist. Zum neuen Schuljahr, das in Kenia nach den dortigen Sommerferien Mitte Januar beginnt, ist eine weitere PV-Anlage in Betrieb gegangen. Sie versorgt die Schule – und stellt sicher, dass der Unterricht funktioniert.

