Film über Nazi-Aufstieg und Lichterzug zum Jahrestag des Kriegsendes

Im Illertisser Pfarrheim werden am 8. Mai unveröffentlichte Zeitzeugenaussagen vorgeführt, danach findet ein Lichterzug um den Martinsplatz statt.

Das Bündnis für ein weltoffenes, tolerantes und buntes Illertissen veranstaltet am Mittwoch, 8. Mai, eine Filmvorführung mit anschließendem Lichterzug um den Martinsplatz. Von 20 Uhr an wird im Pfarrheim der Film "Als die Nazis an die Macht kamen", gezeigt, in dem mit unveröffentlichten Zeitzeugenaussagen verdeutlicht wird, wie die Demokratie in der Weimarer Republik an Rückhalt verlor und sich der Nationalsozialismus durchsetzen konnte. Am 8. Mai endete der Zweite Weltkrieg in Europa.

Beim anschließenden Lichterzug ist offenes Feuer aus Sicherheitsgründen verboten. Verwendet werden sollen Taschenlampen, LEDs oder Lichterketten. Das Bündnis hatte unter dem Motto "Es ist fünf vor zwölf" bereits eine große Kundgebung auf dem Schrannenplatz veranstaltet. (AZ)