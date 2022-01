Frühjahrsputz für die Kunst in Illertissen: Was der Kunstzirkel alles vor hat

Plus Theresia Richter-Numberger und Olga Heimbach, die das neue Vorstandsteam beim Kunstzirkel Illertissen bilden, sprühen vor Ideen .

Mehr Präsenz im Internet, neue Mitglieder und Ideen wie einen Frühjahrsputz für die mit Kunst bemalten Stromkästen der Lechwerke haben sich die Kunstzirkelvorsitzende Theresia Richter-Numberger und ihre Stellvertreterin Olga Heimbach in ihr Skizzenbuch geschrieben. Die beiden Frauen haben eine ganze Menge Ideen für die Illertisser Kulturszene.