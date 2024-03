Helmfried von Lüttichau tritt mit Solo-Comedy-Programm in Illertissen auf

Helmfried von Lüttichau ist bekannt aus der Fernsehserie "Hubert und Staller". In Illertissen unterhielt er nun mit seinem Solo-Comedy-Programm "Plugged".

Einen Vorspann gab es nicht. Es ging gleich zur Sache: Eine kurze Verbeugung, dann steckte Helmfried von Lüttichau seine E-Gitarre an und rockte die Bühne. Der Funke zündete sofort. Begeistert klatschte das Publikum mit. Manche mögen den Text "Keep on rocking" erkannt haben und sangen ihn vielleicht zumindest im Geiste mit. In den anschließenden Applaus hinein meinte von Lüttichau: "Nicht anderes wollte ich, als auf so einer Bühne zu stehen". Die Bühne war die Festhalle des Illertisser Kollegs, wo die Gäste bis hinten die Stuhlreihen füllten. Ihnen verkündete er gleich darauf: Rockmusiker wollte er werden, "auch wenn ich genau das nicht geworden bin".

Das spielte an diesem Abend keine Rolle. Im Gegenteil. Sein Humor, sein Witz, seine Begabung zur Unbeholfenheit, mit der er beispielsweise fast jedes Mal beim Ablegen der Gitarre seinen Hut vom Kopf stieß, sorgten in der Kollegshalle für einen ausgesprochenen kurzweiligen Abend. Musikalisch gesehen wollte er – so seine Ambitionen – es Keith Richards oder Bob Dylan gleich tun. Oder auch Mick Jagger, einer der Rockstars, die er um seine langen Haare und seine schlanke Linie einst beneidete. Denn mit 15 Jahren, so verriet er, sah er eher aus "wie Miss Piggy mit einer Prinz-Eisenherz-Frisur".

Helmfried von Lüttichau ist bekannt aus der Serie "Hubert und Staller"

Vom Rockmusiker war er damals wohl noch weit entfernt und "von E-Gitarre keine Spur". Sein erstes Instrument war eine Blockflöte, dann lernte er Geige. Oder versuchte es zumindest. Den damaligen Gruppenunterricht müsse man sich dabei so vorstellen: "Alle haben eine Geige, aber niemand kann spielen". Dazu kamen die "Übungsflecken" am Hals vom Geige anlegen, die leider keine Knutschflecken waren. Dabei setzte er doch quasi auf die Macht der Blumen. Denn er bestückte in dieser späteren Flower-Power-Zeit den weiten Schlag seiner Jeanshose mit Blüten, genauer mit Aufklebeblumen eines bekannten Spülmittels. "Pril" wurde er deshalb auch gerufen.

Heute kennen ihn viele aus der Fernsehserie "Hubert und Staller", wo er an der Seite von Christian Tramitz den Polizeibeamten Johannes Staller spielte. "Ohne den Staller wäre ich gar nicht hier. Oder wären Sie sonst zu einem Newcomer über 60 gekommen?", meinte er selbstkritisch.

"Plugged" ist von Lüttichaus Solo-Comedy-Programm

Doch Staller-Bekanntheitsgrad hin oder her. Rockend – und dafür auch mal eine Langhaarperücke tragend – singend, seine Gedichte vortragend oder auch als hervorragender, dialektsprechender Imitator, gab von Lüttichau an diesem Abend unter dem Motto "Plugged – ein Sologramm" noch viel mehr von sich, seinen Talenten – oder zumindest den diesbezüglichen Ambitionen – preis. Und das zwei Stunden lang in straffer Folge und als Alleinunterhalter, also nicht als "Pattex-Pärchen", wie er meinte. Manches sicherlich überspitzt, aber immer amüsant und – wie deutlich wurde – mit ganz viel Spaß an der Sache. So war es Solo-Comedy, die ansteckte.