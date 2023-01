Hexen, Teufel und eine schwangere Prinzessin beim Umzug in Illertissen

Plus Nach zwei Jahren Pause ziehen die Hästräger wieder durch Illertissen. Der 17. Narrensprung der Illertaler Wasserbätscher wird zum Umzug verrückter Rekorde.

Echtes Narrenvolk ist um gute Einfälle nicht verlegen, das bewiesen die Hästrägerinnen und -träger beim 17. Fasnetsumzug durch Illertissen. Viele hübsche Details, allein schon die 50 teilnehmenden Zünfte oder Überraschungsgäste vom Bodensee machten den traditionell alemannischen Narrensprung der Illertaler Wasserbätscher zu einer Veranstaltung voll närrischer Rekorde. Dies galt auch für die vielen Fasnet-Fans, die weit vor Umzugsbeginn die Innenstadt bevölkerten.