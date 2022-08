Im Landkreis-Süden geht es beim Aktionstag wieder mit dem Shuttle rund

Der zweite Aktionstag der ILE-Region stellt Familien in den Mittelpunkt. Was am Sonntag alles geboten ist und wie man diesmal leichter überall hinkommen soll.

Einsteigen und Mitmachen - das ist das Motto am Sonntag, 7. August. Beim Freizeit- und Familientag der ILE-Region Iller-Roth-Biber verbinden Shuttlebusse die verschiedenen Standorte im südlichen Landkreis Neu-Ulm. Von 11 bis 17 Uhr wartet ein kostenloses Aktions- und Führungsprogramm an ausgewählten Attraktionen in der Region.

Die Idee zu den Aktionstagen entstand im vergangenen Jahr bei einem der regelmäßigen Treffen der Bürgermeister der ILE-Gemeinden, die sich vor zwei Jahren zun dem Verbund zusammengeschlossen haben. Nach der Broschüre über Freizeitmöglichkeiten in den Mitgliedsgemeinden sollte die Idee weiterentwickelt werden, erzählt Regionalmanager Andreas Probst im Gespräch mit unserer Redaktion. Die "Entdeckertage" waren geboren.

In der Region Iller-Roth-Biber leben 29.000 Menschen

Die Zielgruppe, um die es hier geht, nicht gerade klein: Etwa 29.000 Einwohner umfassen die Mitgliedskommunen Buch, Illertissen, Kellmünz, Oberroth, Osterberg, Roggenburg und Unterroth. "Das sind ein Fünftel der Einwohner des Landkreises Neu-Ulm - gleichzeitig decken wir ein Drittel der Fläche des Landkreises ab."

Premiere feierte das Konzept im Mai am Internationalen Museumstag. Ein kostenloser Shuttlebus verband die verschiedenen Standorte, an denen es Angebote zum Mitmachen und Entdecken gab. Dieser Service ist auch jetzt im August wieder das Herzstück des Aktionstags.

Die Organisatoren haben für den zweiten Aktionstag aus den im Mai gemachten Erfahrungen gelernt. "Mit den Shuttlebussen gab es ein paar Probleme", räumt Andreas Probst ein. Zwar seien diese sehr gut frequentiert gewesen, teilweise mussten Fahrgäste auch auf den nächsten Bus vertröstet werden, weil alles voll war. Allerdings kamen auch manche Busse zu spät an. Und die Tatsache, dass es im Mai nur eine Buslinie gegeben hatte, die im Kreis die Standorte abfuhr, machte die Planung auch weniger flexibel.

Zwei Busrouten führen durch den südlichen Landkreis Neu-Ulm

Aus diesem Grund wird es am Sonntag nun zwei Buslinien geben - eine Nordroute, die zwischen Illertissen und dem Kloster Roggenburg pendelt, und eine Südroute, die zwischen Buch und Kellmünz die Standorte abfährt. "Im Norden haben wir einen Halbstundentakt ab 10.30 Uhr, auf der Südrunde fahren die Busse stündlich", erklärt Probst. Schnittstelle für beide Linien wird bei der Grund- und Mittelschule Buch sein - hier kann man von der Nord- in den Südbus umsteigen und umgekehrt. Probst verrät, dass er in diesen Aspekt des Aktionstags besonders viel Energie gesteckt habe. Alles soll gut funktionieren am Sonntag.

Das Programm beim Aktionstag 2022 1 / 6 Zurück Vorwärts Der Archäologische Park Kellmünz ist mit einer 11.45 Uhr Mit-Mach-Führung „Den Römern auf der Spur“ (ab 11.45 Uhr) dabei. Danach startet ein offenes Programm zum Mitmachen.

Auf der Freizeit- und Erholungsanlage „Mensch & Natur“ in Oberroth veranstaltet die Gemeinde Oberroth eine Malaktion für Kinder und Jugendliche sowie eine Tombola. Hier gibt es auch Verpflegung.

In der Grund- und Mittelschule Buch macht die Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm Station. Von 11 bis 17 Uhr gibt es hier Kinderschminken, außerdem können Besucherinnen und Besucher Illersteine kreativ gestalten. Sportlich betätigen kann man sich von 12 bis 15 Uhr beim Hula Hoop und von 15 bis 17 Uhr bei Aroha und Rückenfit. Eintauchen in die Märchenwelt heißt es von 14 bis 16 Uhr.

In Illertissen gibt es Programm an mehreren Standorten in der Stadt. Ob Beach-Volleyball oder Soccer, Schnupperklettern und Slackline: Auf der Jugendfreizeitanlage in Illertissen gibt es allerhand auszuprobieren. Im Museum Illertissen gibt es um 14 und um 16 Uhr eine „Entdeckertour für Kinder“, um 15 Uhr geht es für alle „Auf Entdeckertour im Museum Illertissen“. Das Bayerische Bienenmuseum zeigt ab 11.30 Uhr stündlich den 3D-Bienenfilm „Das Leben ist (k)ein Honigschlecken“ Das Museum der Gartenkultur stellt um 13 Uhr den Insekten Nähr- und Tränkgartens vor, anschließend wird ein kleines Insektenhotel gebastelt. Um 15 Uhr gibt es eine Führung auf den „Turm“. Bernd Karrer führt ab 12 Uhr Besucherinnen und Besucher über den Baum- und Kunstpfad, um 14 Uhr macht er mit den Gästen einen Waldspaziergang mit Waldliedern und Waldgedichten.

Wer den südlichen Landkreis statt mit dem Shuttlebus lieber mit dem Fahrrad erkunden möchte, ist beim Angebot der Berg- und Radfreunde Au richtig: Sie bieten am Sonntag eine geführte Radtour an, die für Familien geeignet ist. Auf eine Strecke von 29,5 Kilometern geht es um 10 Uhr vom Illertisser Rathaus aus. Die Tour führt über das Ried nach Buch, weiter über Nordholz und Meßhofen nach Roggenburg als Ziel. Zurück geht die Strecke dann über Dietershofen und das Obenhausener Ried zur Jungviehweide und schließlich zurück nach Illertissen.

Besonders viel ist am Aktionstag auch in Roggenburg geboten: Im Walderlebniszentrum werden Mithilfe einer Miniköhlerei Kohlestifte hergestellt und Kohlezeichnungen angefertigt. Im Bildungszentrum warten ein Barfußpfad, ein kleines Bastelangebot sowie Informationen und ein Schaukasten rund um den Regenwurm. Ein Suchspiel wird es ab 11 Uhr im Klostermuseum geben. Die Organisation Gut alt werden in Roggenburg und die Landjugend organisieren das Programm im Prälatenhof: Doer bieten die Obst- und Gartenbauvereine Biberach/Asch und Schießen Informationen rund um Kräuter und kleine Kräutersträuße zum Binden an. Zu kurzen Yogaeinheiten mit Atemübungen zum „Durchatmen“ lädt um 11.30 und 13 Uhr Gaby Storz. Kinder können Puste-Flieger und Windräder basteln. Und für die nötige Abkühlung sorgt die Katholische Landjugendbewegung mit der Kübelspritze der Feuerwehr. (rjk)

Beim Termin wurden bewusst die Sommerferien gewählt, "das war ein Wunsch der Bürgermeister", sagt Probst. Gerade für diejenigen, die in diesem Sommer nicht in den Urlaub fahren, soll der rundum kostenlose Freizeit- und Familientag Abwechslung und Spaß bringen - und natürlich auch darauf hinweisen, was die ILE-Region auch abseits von Aktionstagen zu bieten hat.