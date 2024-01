Illertissen

18:30 Uhr

Im zweiten Leben Faschingskostüm: Der Secondhand-Markt in Illertissen

Plus Der Secondhand-Markt im Illertisser Pfarrheim zieht seit Jahren Faschingsbegeisterte aus der ganzen Region an. Ein Vormittag zwischen Glitzerfummel und wilden Perücken.

Von Manuela Rapp

Der Fasching kann kommen. "Heute Abend geht es los", sagt Andrea Tobler. Sie und ihre Freundinnen Petra Pistel und Elisabeth Kolb freuen sich schon auf den Hofball in der Ranzenburger Narrhalla. Doch was wäre das Vergnügen ohne das passende Kostüm? Wie gut also, dass es den Secondhand-Faschingsmarkt im Illertisser Pfarrheim gibt, wo wirklich jeder etwas finden kann.

Die Kleidung kommt per Lastwagen nach Illertissen

"Ausgefallene, originelle, vielfältige, schöne Kleidung": So beschreibt Beatrice Wöhr das Angebot, das am Samstag in der Früh mit einem Lastwagen der Aktion Hoffnung eingetroffen ist. Die Hilfsorganisation mit Sitz in Ettringen, die gebrauchte Kleidung sammelt, um mit dem Geld aus deren Verkauf Entwicklungsprojekte zu fördern, veranstalte insgesamt 37 solcher Faschingsmärkte, erklärt die Illertisserin. "Hier in der Region ist es weit und breit der einzige."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

