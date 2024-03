Die Kirche St. Meinrad ist an Ostern wieder geöffnet

Mehrere Wochen war die Pfarrkirche in Jedesheim nicht zugänglich. Nun teilt der katholische Stadtpfarrer mit, dass die Elektroarbeiten dort abgeschlossen sind.

Pünktlich zum Osterfest kam die gute Nachricht: In der Pfarrkirche St. Meinrad in Jedesheim dürfen die Gläubigen wieder Gottesdienste feiern. Die Elektroarbeiten in St. Meinrad seien am Mittwoch abgeschlossen und abgenommen worden, teilte der katholische Stadtpfarrer Andreas Specker am Donnerstag mit. Somit könnten die Kar- und Ostertage wieder in der Kirche begangen werden.

Pfarrer Andreas Specker freut sich über die "unglaublich schnelle Erledigung"

Wie berichtet war das Gotteshaus seit Mitte Februar wegen Reparaturarbeiten an der Elektroanlage geschlossen. Die Gottesdienste fanden in den vergangenen Wochen in der benachbarten Grundschule statt. Bei der alljährlich vorgeschriebenen Routineprüfung der Elektroinstallation war festgestellt worden, dass in einem Schaltschrank ein Schaden aufgetreten war. Deshalb musste die gesamte Elektroanlage des Kirchengebäudes auf Anweisung des Projektmanagements des Bistums Augsburg sofort stillgelegt werden, um eine eventuelle Ausbreitung des Schadens zu verhindern.

Nicht nur der Stadtpfarrer dürfte sehr erleichtert darüber sein, dass die Arbeiten jetzt abgeschlossen sind und die Elektronik im Gotteshaus wieder problemlos funktioniert: "Sowohl unserer Verwaltungsleiterin Frau Roth, als auch den ausführenden Firmen (Reimer Ulm und Seethaler Betlinshausen) gebührt höchstes Lob und Anerkennung für die unglaublich schnelle Erledigung der ganzen Angelegenheit", schreibt Specker in einer E-Mail an unsere Redaktion, verbunden mit den "besten Wünschen für ein gesegnetes Osterfest". (wis, AZ)