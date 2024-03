Illertissen

vor 48 Min.

Kinder erleben das Bienenmuseum in Illertissen mit allen Sinnen

Plus Das Illertisser Museum um die fleißige Honigproduzentin veranstaltete einen Workshop für Kinder. Der kam bestens an, Fortsetzung folgt.

Von Stefanie Hammer

Bevor man am Frühstückstisch herzhaft in ein Honigbrot beißen kann, gibt es für die Biene einiges zu erledigen. Sie schlürft den Blütennektar, der dann in ihrem sogenannten "Honigmagen" eben in Honig umgewandelt wird. Nur sechs Wochen alt wird das fleißige Insekt dabei und schafft es in dem kurzen Leben, insgesamt etwa einen Teelöffel des süßen Saftes zu produzieren.

Die 16 Kinder, die am Samstag im Bienenmuseum im Vöhlinschloss an der kleinen Wachswerkstatt – einem eineinhalbstündigen Workshop rund um die Themen Biene, Wachs und Osterschmuck – teilgenommen haben, lauschten gebannt den Ausführungen über die Biene. Dabei konnten die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer Pollen aus der Nähe betrachten, Bienenwachs fühlen und riechen und danach erraten, was die Königin von einer normalen Biene unterscheidet. Dass es das sechsbeinige und vierflügelige Insekt schon Millionen von Jahren gibt, entdeckten die Kinder beim Betrachten der Bernsteinbienen im Museum selbst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen