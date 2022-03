Kriminalstatistik: Zahl der Straftaten in Illertissen abermals gesunken

Plus Illertissen und die angrenzenden Kommunen sind laut Polizeistatistik sehr sicher. Die Aufklärungsquote der Beamten liegt sogar über dem Durchschnitt.

Nach der Bekanntgabe der Polizeistatistik des Präsidiums Schwaben Süd/West hat nun auch die Illertisser Dienststelle die Zahlen für ihren Zuständigkeitsbereich veröffentlicht. Die Aufklärungsquote des Präsidiums konnten die Illertisser Beamtinnen und Beamten mit 74,6 Prozent sogar noch toppen. Insgesamt verzeichnet die Polizeiinspektion im Vergleich zum Vorjahr weniger Fälle, nur in einzelnen Bereichen stieg die Zahl der Delikte an. Schwerpunkte sind, wie im gesamten Bereich des Präsidiums, Betrugsdelikte, Körperverletzungen und das Versenden von pornografischen Inhalten.