lllertissen möchte bei der Sanierung der Kollegsaula mitreden

Lokal Der Vertrag über die Übergabe des Gebäudes an das Schulwerk der Diözese steht vor der Unterzeichnung. Auf einen Satz legte der Stadtrat dabei besonderen Wert.

Eigentlich ist es nur noch eine Formsache: Das Gebäude des Kollegs der Schulbrüder in Illertissen geht wie vor gut einem Jahr beschlossen an das Schulwerk der Diözese über. Bevor jedoch der notarielle Erbbaurechtsvertrag unterschrieben wird, hatte der Stadtrat noch eine wichtige Anmerkung zu machen.