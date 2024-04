Wo Wasser und Grün die Stadt umarmen: Ein Besuch in Loket

Plus Seit 25 Jahren sind Illertissen und Loket Partnerstädte. Anlass für eine Reise in die tschechische Stadt, bei der Kinder voll auf ihre Kosten kommen.

"Heute waren wir in Ellenbogen, das über alle Beschreibung schön liegt und sich als ein landschaftliches Kunstwerk von allen Seiten betrachten läßt." Diese Worte stammen von keinem Geringeren als Johann Wolfgang von Goethe, der für das Städtchen schwärmte und ihm des Öfteren einen Besuch abstattete. Auch seinen 74. Geburtstag feierte er hier, und zwar im noch heute bestehenden Hotel zum weißen Ross am Marktplatz. Seine Leidenschaft galt dabei nicht nur der Aussicht von der Veranda des Hotels, sondern auch der blutjungen Ulrike, die seine Liebe jedoch nicht erwiderte. Die Angebetete selbst war die Gerüchte um sie und den alternden Dichter leid und versuchte, diesen mit dem Satz "Keine Liebschaft war es nicht" ein Ende zu machen. Ein Familienreisebericht aus der Stadt, deren nun seit 25 Jahren bestehende Partnerschaft mit Illertissen gefeiert wird.

Warum Goethe für Ulrike schwärmte, kann man heute nicht mehr nachvollziehen. Warum es ihm aber Loket so angetan hatte, das erkennen Besucherinnen und Besucher auf den ersten Blick: Märchenhaft erhaben, umgeben von sattem Grün und fast komplett umschlossen vom Fluss Eger, als umarme das Gewässer die mächtige Burg und ihre umliegenden Häuser. Wie ein Ellenbogen, der sich um das Städtchen legt. Die Orientierung fällt leicht, ein Überblick ist schnell verschafft und dass in die komplett denkmalgeschützte Stadt nur Berechtigte mit dem Auto einfahren dürfen, ist angenehm und sorgt zudem für Entspannung, wenn man mit Kindern unterwegs ist.