Illertissen

12:00 Uhr

Musik liegt in der Luft über dem Brunnenhof

Plus Im Juli finden im Schatten des Kirchturms von St. Martin in Illertissen Carillonkonzerte und die traditionelle Serenade des Kammerorchesters statt.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Vor der Sommerpause wird es im Brunnenhof von St. Martin in Illertissen noch einmal konzertant. Im Schatten des Kirchturms veranstaltet das Kammerorchester unter Leitung des neuen Kirchenmusikers Wolfram Seitz die traditionelle Brunnenhof-Serenade. Außerdem finden – zusätzlich zum Format „Carillon zur Marktzeit“ mit Peer Günther jeden zweiten Samstag im Monat von 11 bis 12 Uhr – zwei sehr unterschiedliche Carillonkonzerte statt.

An allen Terminen gibt es Konzertbestuhlung. Veranstalter sind jeweils die Freunde und Förderer von Kirchenmusik und klassischer Musik in St. Martin. Wurde im Vorjahr noch eine Gefährdung durch Putzschäden am Kirchturm diskutiert, so hätten die Erfahrung des Vorjahres und weitere Untersuchungen des Turmes gezeigt, dass Konzertveranstaltungen im Brunnenhof möglich sind, teilte der Hausherr und Stadtpfarrer Andreas Specker auf Anfrage mit: „Die Podeste oder die Leinwand lassen sich ja dementsprechend platzieren.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen