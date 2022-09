Illertissen

18:00 Uhr

So behandeln chinesische Mediziner Long-Covid-Patienten in Illertissen

Akupunktur ist eine der Methoden, mit der in der iTCM-Klinik Illertissen Long-Covid-Patienten behandelt werden.

Lokal Die private iTCM-Klinik in Illertissen bekommt es inzwischen immer mehr mit den Folgen von Corona zu tun. Oft wird die Folgeerkrankung erst hier diagnostiziert.

Von Rebekka Jakob Artikel anhören Shape

Corona bestimmt nach wie vor den Alltag in der iTCM-Klinik Illertal. Waren es in Illertissen zunächst die Einschränkungen durch die Pandemie und Absagen von Patienten, die sich infiziert hatten, sind es jetzt die Folgen der Krankheit, die Medizinerinnen und Mediziner in der Privatklinik beschäftigen. Die Zahl der Menschen, die hier wegen einer Long-Covid-Erkrankung Hilfe suchen, wächst. Dabei musste die Klinik gleichzeitig einen wichtigen Bereich umstrukturieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen