Zwei 22-Jährige zünden Silvesterböller in Illertisser Waldstück

Die Polizei wird wegen vermeintlichen Schüssen in einem Waldstück in Illertissen informiert. Die Streife erwischt die beiden Verantwortlichen noch vor Ort.

Die Polizei ist am Mittwochnachmittag gegen 17.15 Uhr über mehrere vermeintliche Schüsse in einem Waldstück am Badstubenweg in Illertissen informiert worden. Nach Angaben der Behörde wurde ihnen außerdem mitgeteilt, dass sich anschließend zwei junge Männer aus dem Unterholz entfernt haben sollen.

Die 22-Jährigen gaben zu Böller im Waldstück in Illertissen gezündet zu haben

Die entsandte Polizeistreife traf die beiden vor Ort an und kontrollierte sie. Die beiden 22-Jährigen räumten auf Vorhalt schließlich ein, zuvor mehrere Silvesterböller in dem Waldstück gezündet zu haben. Weitere pyrotechnische Gegenstände fand die Polizei bei ihnen allerdings nicht. Die beiden erwartet nun ein Bußgeldverfahren nach dem Sprengstoffgesetz. (AZ)