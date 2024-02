Auto touchiert nach Reifenplatzer einen Baum

In einer Kurve zwischen Altenstadt und Kellmünz platzt ein Vorderreifen eines Autos. Der Fahrer schafft es nicht, den Wagen wieder unter Kontrolle zu bringen.

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro ist am frühen Mittwochabend an einem Auto entstanden, weil der linke Vorderreifen geplatzt war. Dem Polizeibericht zufolge befuhr ein 39 Jahre alter Mann mit dem Wagen gegen 17.30 Uhr die Staatsstraße 2031 von Altenstadt kommend in Richtung Kellmünz. In einer Linkskurve passierte das Malheur.

Unfall bei Kellmünz: Fahrer bleibt unverletzt

Der Autofahrer versuchte nach Polizeiangaben das instabile Fahrzeug unter Kontrolle zu bringen, jedoch kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und kam auf dem parallel zur Straße verlaufenden Geh- und Radweg zum Stehen. Glücklicherweise wurde der Fahrer nicht verletzt. Das Fahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)