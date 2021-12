Kellmünz

Diskussion um 100.000-Euro-Spende für die Güterhalle in Kellmünz

Plus Ein Unternehmen möchte eine namhafte Summe für das Projekt Kulturhalle in Kellmünz spenden. Einige Mitglieder des Gemeinderats sehen das skeptisch.

Von Armin Schmid

Aus der Kellmünzer Güterhalle am Bahnhofsbereich soll durch Umnutzung eine Kulturhalle entstehen. Hierzu bahnt sich nun weitere finanzielle Unterstützung an. Bürgermeister Michael Obst teilte während der letzten Marktgemeinderatssitzung mit, dass die Firma Badeca Bau der Marktgemeinde eine zweckgebundene, gemeinnützige Spende in Höhe von 100.000 Euro zur Förderung der Kultur zukommen lassen will. Bei einigen Ratsmitgliedern stößt die Spende auf Skepsis.

