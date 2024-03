Kellmünz

vor 52 Min.

Dorfmitte, Güterhalle, Kita: So steht es um wichtige Projekte in Kellmünz

Kellmünz bekommt eine neue Dorfmitte, die auf seniorengerechtes Wohnen ausgerichtet ist. Zunächst steht der Abbruch der markanten giebelständigen Häuser an der Kirchstraße an.

Plus Bei der Bürgerversammlung schildert Bürgermeister Michael Obst, wie es um zentrale Vorhaben steht. In einem Fall ist eine günstige und schnelle Lösung in Sicht.

Von Armin Schmid

Die Umgestaltung der Güterhalle am Bahnhof, das Großprojekt mit seniorengerechtem Wohnen am Kirchplatz und die Kapazitätserweiterung der Kindertagesstätte sind die prägenden Investitionsvorhaben in der Marktgemeinde Kellmünz. Dies erläuterte Bürgermeister Michael Obst während einer von rund 90 Bürgern besuchten Bürgerversammlung im Schützenheim.

Der Bürgermeister betonte, dass es gelungen sei, drei zentral gelegene Grundstücke neben der Pfarrkirche St. Martin zu erwerben. Insgesamt handelt es sich um 2130 Quadratmeter Grundstücksfläche, die einem Projekt für seniorengerechtes Wohnen zugeführt werden sollen. Der Abbruch der auf den Grundstücken befindlichen Wohngebäude soll schon zeitnah in Angriff genommen werden. Entstehen sollen drei neue Wohngebäude, die sich laut Bürgermeister an die Kubatur der bisherigen Häuser angleichen.

