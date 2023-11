Kellmünz

Gute Aussichten: Diese Projekte möchte Kellmünz mit Fördermitteln umsetzen

Plus Über das ILE-Budget können die Mitgliedsgemeinden Zuschüsse bekommen. In Kellmünz gibt es fürs nächste Jahr schon einige Wünsche.

Von Armin Schmid

Auf einer Liegebank einen atemberaubenden Alpenblick genießen oder auf einem Fußweg zur Sitzgelegenheit an der neuen Streuobstwiese wandern: Das könnte schon bald in Kellmünz möglich sein. Die ILE Iller-Roth-Biber beabsichtigt für das Jahr 2024 beim Amt für ländliche Entwicklung die Förderung eines Regionalbudgets in Höhe von 100.000 Euro zu beantragen - und aus diesem Topf möchte die Gemeinde Fördermittel für die Projekte bekommen.

Die sieben Mitgliedskommunen der ILE, aber auch Vereine, Gruppen und auch Einzelpersonen können Förderanfragen einreichen. Bürgermeister Michael Obst erläuterte, dass es vielseitige Möglichkeiten zur Realisierung von Kleinprojekten gibt und auch die Bürgerinnen und Bürger sich engagieren, Ideen und Vorschläge einbringen können.

