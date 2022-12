Kellmünzer Feuerwehr hat nun einen Notkommandanten

Plus Die Gemeinderäte haben in ihrer Sitzung Johannes Frank und Heiko Lifta als Leitung der Feuerwehr benannt. Zuvor hatte die örtliche Feuerwehr keinen Nachfolger gefunden.

Die Führungskrise bei der Feuerwehr Kellmünz ist vorerst beendet. Während der vergangenen Gemeinderatssitzung wurden vom Ratsgremium Notkommandanten benannt.