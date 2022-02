Nach 60 Jahren wird das Altar-Provisorium in Kellmünz ersetzt

Plus Der hölzerne Volksaltar sollte eigentlich nur übergangsweise in der Martinskirche stehen. Jetzt macht ein Spender aus der Gemeinde eine Neugestaltung möglich.

Bald 60 Jahre ist es her, dass der aus Holz gezimmerte Volksaltar in der Kellmünzer Martinskirche aufgestellt wurde. Er war eigentlich als Provisorium gedacht, blieb aber die Jahrzehnte über bis heute stehen. Eine sehr großzügige und zweckgebundene Spende eines Kellmünzer Bürgers macht es nun möglich, dass der Holzaltar durch einen Steinaltar ersetzt werden kann. Und nicht nur der Altar soll erneuert werden.