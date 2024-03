Kellmünz

vor 8 Min.

Räumungsflohmarkt in der geschlossene Metzgerei Käufler in Kellmünz

Plus Die geschlossene Metzgerei Käufler in Kellmünz weicht bald einem Seniorenzentrum. Zuvor konnten Neugierige beim Räumungsflohmarkt sich das Gebäude von Innen ansehen.

Von Zita Schmid

Die Stufen hinauf und dann hinein in den Verkaufsraum der längst geschlossenen Metzgerei: Der Räumungsflohmarkt in der Kirchstraße 1 in Kellmünz war mehr als ein Stöbern nach Raritäten oder Schnäppchen. Für manche Kellmünzerinnen und Kellmünzer war es eine Reise zurück in die Vergangenheit. Dabei soll hier in diesem Bereich in naher Zukunft Neues entstehen.

Die hellen Kacheln an den Wänden sind noch da. Die Haken, wo hier einst die Wurst und das Fleisch hingen, wurden irgendwann entfernt. Die Verkaufstheke steht nur noch teilweise. "Bald jeden zweiten Tag kam man hierher, um einzukaufen", erzählte ein Kellmünzer. Eine Frau erinnerte sich: "Ja, hier roch es auch immer so gut nach Wurst." Das ist lange her. Wann genau die Metzgerei von Theodor und Theresia Käufler geschlossen hat, konnten Anwesende auf die Frage hin nur schätzen. Bereits 40 Jahre mag es aber her sein. "Für mich ist das heute wie eine Nostalgiereise", meinte der Kellmünzer weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen