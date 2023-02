So könnte Nahwärme in Kellmünz funktionieren

Plus Kellmünz interessiert sich für ein Nahwärmenetz. Experten erklären, wie das aussehen könnte. Bei einigen Punkten hat der Gemeinderat noch Gesprächsbedarf.

Wie kann das Nahwärmenetzkonzept für Kellmünz aussehen? Das war eines der zentralen Themen der jüngsten Kellmünzer Marktgemeinderatssitzung.